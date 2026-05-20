Ultime News

20 Mag 2026 Incontro inclusivo a Soresina: lavoro e disabilità, un modello innovativo di matching
20 Mag 2026 “Alla scoperta di Gherardo da Cremona”: incontro al Politecnico il 28 maggio
20 Mag 2026 Odori in via Giordano Cadore, Comune e presidenti quartieri in visita al depuratore
20 Mag 2026 Due cori, un’unica voce: un concerto di pace per i bambini in guerra
20 Mag 2026 Conclusa la serie di incontri formativi del progetto Foody Games
Video Pillole

Esame Oct in farmacia, Nicolò “In Liguria fase sperimentale unica in Italia”

GENOVA (ITALPRESS) – “L’esame Oct è un esame fondamentale per individuare precocemente anomalie della parte centrale della retina. Abbiamo iniziato una fase sperimentale unica in Italia che consiste nell’eseguire questo esame all’interno delle farmacie da parte di personale qualificato e addestrato per farlo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, in una conferenza stampa in cui è stato presentato il dato sugli esami Oct eseguiti in farmacia nell’ambito della sperimentazione del progetto di screening con tomografia a coerenza ottica (OCT) realizzato in Area 3 genovese e Area 2 savonese, in tutto 3.630 nel periodo compreso tra il 24 novembre 2025 e il 30 aprile 2026.

xa8/col3/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...