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Hantavirus, la Fnomceo in campo per informare i medici

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avviato un’azione di sensibilizzazione rivolta ai medici italiani sui possibili rischi legati ai casi di Hantavirus Andes registrati sulla nave MV Hondius. Attraverso una comunicazione agli ordini territoriali, la Federazione ha richiamato le misure di prevenzione indicate dal Ministero della Salute, mentre le autorità sanitarie confermano che il rischio di contagio in Europa resta molto basso.
col3/gtr

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