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Mattarella riceve il primo ministro indiano Modi

ROMA (ITALPRESS) – “La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica. È per me un vero piacere accoglierla in questo palazzo, poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione”. Con queste parole, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale il primo ministro indiano Narendra Modi.

trl/mca2
(Fonte video: Quirinale)

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