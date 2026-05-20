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Qui New York! – Il Superbook porta la letteratura italiana negli States
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella terza puntata di “Qui New York!”, nuova rubrica culturale dell’Agenzia di Stampa Italpress, Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto di Cultura di New York, ci parla di “Superbook”, nuova iniziativa editoriale che vuole favorire il viaggio del libro italiano negli Stati Uniti. Un mercato strategico che vede però la nostra letteratura ancora indietro rispetto a quella di paesi come Francia e Germania.
abr/azn
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