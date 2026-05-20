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Tg Economia – 20/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dazi, Ue sigla l’intesa tariffaria con gli Stati Uniti
– Rapporto Cer-Confcommercio, pesanti rincari da mercato emissioni ETS
– Italia al top del turismo congressuale in Europa
– Colf e badanti, obbligo di dichiarazione dei redditi solo in alcuni casi
abr/mgg/gsl

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