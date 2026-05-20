Tg News – 20/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in post di Ben-Gvir, ira Meloni

– Xi riceve Putin: “Condanniamo attacco all’Iran e rapimento Maduro”

– Confermata in appello la condanna a Delmastro per il caso Cospito

– Maldive, recuperati altri due corpi sub italiani

– Studente accoltellato a Milano, aggressore condannato a 20 anni

– 15enne filo Isis arrestato per terrorismo a Firenze

– Oggi è la giornata mondiale delle api

– Narendra Modi in Italia per firma importanti intese

– Previsioni 3BMeteo 21 Maggio

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