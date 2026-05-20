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Tg News – 20/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in post di Ben-Gvir, ira Meloni
– Xi riceve Putin: “Condanniamo attacco all’Iran e rapimento Maduro”
– Confermata in appello la condanna a Delmastro per il caso Cospito
– Maldive, recuperati altri due corpi sub italiani
– Studente accoltellato a Milano, aggressore condannato a 20 anni
– 15enne filo Isis arrestato per terrorismo a Firenze
– Oggi è la giornata mondiale delle api
– Narendra Modi in Italia per firma importanti intese
– Previsioni 3BMeteo 21 Maggio
azn
– Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in post di Ben-Gvir, ira Meloni
– Xi riceve Putin: “Condanniamo attacco all’Iran e rapimento Maduro”
– Confermata in appello la condanna a Delmastro per il caso Cospito
– Maldive, recuperati altri due corpi sub italiani
– Studente accoltellato a Milano, aggressore condannato a 20 anni
– 15enne filo Isis arrestato per terrorismo a Firenze
– Oggi è la giornata mondiale delle api
– Narendra Modi in Italia per firma importanti intese
– Previsioni 3BMeteo 21 Maggio
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