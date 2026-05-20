Tg Sport – 20/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon, per Sinner è fuga nel ranking

– Spalletti “distrutto” dopo il crollo interno contro la Fiorentina

– Inter, porte chiuse a Vicario e assalto a Nico Paz

– Milan, febbre da Champions a San Siro contro il Cagliari

– Nazionale, Antonio Conte in pole position per la panchina azzurra

– Serie B, il Monza vola in finale playoff, Juve Stabia eliminata

– Innovazione e interattività, Dazn presenta i Mondiali 2026

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