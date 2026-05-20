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Tg Sport – 20/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon, per Sinner è fuga nel ranking
– Spalletti “distrutto” dopo il crollo interno contro la Fiorentina
– Inter, porte chiuse a Vicario e assalto a Nico Paz
– Milan, febbre da Champions a San Siro contro il Cagliari
– Nazionale, Antonio Conte in pole position per la panchina azzurra
– Serie B, il Monza vola in finale playoff, Juve Stabia eliminata
– Innovazione e interattività, Dazn presenta i Mondiali 2026
/gtr
– Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon, per Sinner è fuga nel ranking
– Spalletti “distrutto” dopo il crollo interno contro la Fiorentina
– Inter, porte chiuse a Vicario e assalto a Nico Paz
– Milan, febbre da Champions a San Siro contro il Cagliari
– Nazionale, Antonio Conte in pole position per la panchina azzurra
– Serie B, il Monza vola in finale playoff, Juve Stabia eliminata
– Innovazione e interattività, Dazn presenta i Mondiali 2026
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