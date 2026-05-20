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Trasporti & Logistica Magazine – 20/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Aeroporti di Catania e Comiso, avviata la privatizzazione
– Un “cuore di pietra” per la Nuova Diga Foranea di Genova
– Giubileo 2025, ad Anas il premio per abbattimento delle barriere architettoniche
mgg/gsl

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