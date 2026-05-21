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Ccnl manifatturiero, siglato nuovo contratto per 17 comparti produttivi

ROMA (ITALPRESS) – CIFA Italia, Confsal e Confsal FederLavoratori hanno sottoscritto il nuovo CCNL Intersettoriale Manifatturiero, un contratto collettivo che riunisce in un’unica architettura regolativa 17 comparti produttivi della manifattura e introduce un modello contrattuale orientato alla qualità del lavoro, alla competitività delle imprese e alla centralità della persona. Il contratto nasce con l’obiettivo di superare la tradizionale frammentazione del sistema contrattuale manifatturiero, garantendo un nucleo uniforme di diritti, tutele e strumenti di welfare per tutti i lavoratori e, al tempo stesso, valorizzando le specificità produttive, organizzative e professionali dei diversi comparti.
mec/mgg/azn

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