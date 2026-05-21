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Com.It.Es Tunisia, Fratini “Troppi ostacoli per gli italiani all’estero”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Una comunità di circa 10.000 cittadini italiani residenti in Tunisia: imprenditori, pensionati e famiglie, regolarmente iscritti all’AIRE. È il Com.It.Es-Comitato degli italiani all’estero della Tunisia, organo eletto e riconosciuto dallo Stato italiano che svolge un ruolo fondamentale di raccordo tra i residenti e le istituzioni diplomatiche. Il Presidente del Com.It.Es Tunisia, Sandro Fratini, fa il punto sulle principali criticità che affliggono la comunità: dai problemi tecnici legati al portale PrenotaMi per l’accesso ai servizi consolari, alle carenze nell’assistenza sanitaria per i residenti.
fsc/gtr

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