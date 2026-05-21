Ultime News

21 Mag 2026 Gestione del gattile, il Comune pubblica un nuovo bando
21 Mag 2026 “Fuoriclasse”, la finale alle 21 su CR1: chi vincerà tra Capra Plasio e Ostiano?
21 Mag 2026 Omar Sosa, affascinante piano solo a CremonaJazz
21 Mag 2026 Coldiretti, oltre 500 bambini alla festa finale del progetto di educazione alimentare
21 Mag 2026 Santa Rita, al via le celebrazioni: messe, rose benedette e devozione
Video Pillole

Dog Lovers Day, a Roma e Milano focus sulla prevenzione veterinaria

ROMA (ITALPRESS) – Prevenzione veterinaria, corretta alimentazione, e lotta contro le pratiche fai-da-te sono i temi al centro dall’edizione 2026 del Dog Lovers Day, l’evento promosso da Zoetis Italia, azienda leader nel settore della salute animale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, a Roma e Milano. Due momenti di aggregazione, ma anche di informazione scientifica. L’edizione 2026 ha messo in luce come il ruolo del medico veterinario sia in rapida evoluzione: non più solo “medico dell’emergenza”, ma alleato quotidiano per la prevenzione e la salute a lungo termine. In questo scenario si inserisce anche la lotta alle false credenze, fenomeni che possono mettere a rischio la salute animale e che sottolineano l’importanza di un confronto diretto con professionisti qualificati.
mec/col3/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...