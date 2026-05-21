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IVS – Industrial Valve Summit, record espositori e forte crescita internazionale

BERGAMO (ITALPRESS) – Apre le porte alla Fiera di Bergamo la sesta edizione di IVS – Industrial Valve Summit, evento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control, organizzato da Confindustria Bergamo e Promoberg. La manifestazione punta a numeri record: 420 espositori, il 30% in più rispetto al 2024, provenienti da 20 Paesi. Cresce soprattutto la presenza internazionale, con oltre cento aziende estere, dato mai raggiunto nelle precedenti edizioni.
col/mgg/gsl/gtr/azn

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