L’energia di E.ON arriva a Silea, nuovo Punto vendita in Veneto





SILEA (TREVISO) (ITALPRESS) – E.ON rafforza la propria presenza in Veneto. A Silea, in provincia di Treviso, è stato inaugurato un nuovo Punto vendita, uno spazio che nasce per mettere a disposizione assistenza diretta e consulenza personalizzata, accompagnando famiglie e imprese verso scelte energetiche più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio. Durante l’inaugurazione, che si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali del Comune di Silea, è stata inoltre presentata una guida pratica alla bolletta: uno strumento gratuito ideato per rendere più immediata la comprensione dei consumi energetici e delle relative voci di spesa.

(video in collaborazione con E.ON)

fsc/azn

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