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Schifani “Parifica bilancio 2022 in Corte dei Conti libererà altre risorse”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il 27 maggio parteciperò all’udienza alla Corte dei Conti per la parifica del bilancio 2022, che libererà delle risorse: il clima è positivo e i conti sono in regola, con alcune anomalie che recepiremo dalle osservazioni della Corte dei Conti”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione, a Palazzo d’Orleans, dei progetti definitivi per i termovalorizzatori di Palermo e Catania.
xd8/col3/mca1

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