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Tg News – 21/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Colpita sede servizi segreti russi nel Kherson, numerosi morti e feriti
– Merz propone di rendere Ucraina “membro associato” dell’Ue
– Israele espelle tutti gli attivisti, anche gli italiani
– Cuba, gli Usa spostano nei Caraibi la portaerei Nimitz
– Ubriaco alla guida investe due sorelle sulle strisce a Milano, una muore
– Scossa di terremoto a Napoli, paura e scuole chiuse
– Cellulare al volante, solo il 42% degli italiani lo usa bene
– Com.It.Es Tunisia, Fratini “Troppi ostacoli per gli italiani all’estero”
– Previsioni 3BMeteo 22 Maggio
azn
– Colpita sede servizi segreti russi nel Kherson, numerosi morti e feriti
– Merz propone di rendere Ucraina “membro associato” dell’Ue
– Israele espelle tutti gli attivisti, anche gli italiani
– Cuba, gli Usa spostano nei Caraibi la portaerei Nimitz
– Ubriaco alla guida investe due sorelle sulle strisce a Milano, una muore
– Scossa di terremoto a Napoli, paura e scuole chiuse
– Cellulare al volante, solo il 42% degli italiani lo usa bene
– Com.It.Es Tunisia, Fratini “Troppi ostacoli per gli italiani all’estero”
– Previsioni 3BMeteo 22 Maggio
azn
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