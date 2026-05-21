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Tg Sport – 21/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trionfo Aston Villa, l’Europa League è inglese
– Serie B, il Catanzaro vola in finale playoff contro il Monza
– Milan: asse Cardinale-Allegri, rinnovo in arrivo
– Juventus, l’Europa League allontana Bernardo Silva
– Inter, tentazione Bayern Monaco per Bisseck
– F1, la Ferrari scalda i motori per il GP del Canada
– Sinner vola a Parigi da favorito per Roland Garros e Career Grand Slam
– UEFA, rivoluzione storica per Nations League e qualificazioni europee dal 2028
/gtr

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