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“Europa Project Week”, a ottobre la Toscana capitale dei progetti europei

FIRENZE (ITALPRESS) – Dal 20 al 22 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la prima edizione di “Europa Project Week”, appuntamento che riunirà stakeholder, istituzioni, professionisti, università e business school, centri di ricerca, studenti e cittadini da tutto il Continente. Il filo conduttore della tre giorni, presentata nel capoluogo toscano, sarà “Comunicare con i progetti europei”.
fsc/gtr

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