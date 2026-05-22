“Europa Project Week”, a ottobre la Toscana capitale dei progetti europei





FIRENZE (ITALPRESS) – Dal 20 al 22 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la prima edizione di “Europa Project Week”, appuntamento che riunirà stakeholder, istituzioni, professionisti, università e business school, centri di ricerca, studenti e cittadini da tutto il Continente. Il filo conduttore della tre giorni, presentata nel capoluogo toscano, sarà “Comunicare con i progetti europei”.

fsc/gtr

© Riproduzione riservata