Fradi (CTICI) “Partenariato italo-tunisino forte e in crescita”





TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Il partenariato italiano-tunisino è forte e sta crescendo in questi ultimi anni. Sono tantissimi i nuovi, importanti investimenti. Il legame fra italiani e tunisini facilita tantissimo l’entrata nel mercato africano. In questo contesto il ruolo della Camera di commercio italo-tunisina svolge un ruolo importante di ponte fra i due paesi”. Lo ha detto in una intervista all’Italpress Mourad Fradi, presidente della Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria.

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