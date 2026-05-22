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Palermo, Lagalla “Spiegare ai giovani che legalità non è concetto astratto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Dobbiamo spiegare ai giovani che la legalità non è un concetto astratto. È certamente un valore, che si declina in modo assolutamente concreto nel fare ogni giorno e fino in fondo il proprio dovere, nel rispetto degli altri e nell’interesse pubblico”. Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, a margine dell’evento conclusivo di Palermo Città della Legalità, al teatro Biondo.
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