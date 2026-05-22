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Salari e contratti “giusti”, Confintesa protagonista al Festival del Lavoro

ROMA (ITALPRESS) – 446.000 iscritti, 95 sedi in 17 regioni e la presenza al tavolo del CNEL dal 2023. Sono alcuni dei numeri di Confintesa, protagonista per tre giorni al Festival del Lavoro di Roma con un proprio stand e iniziative dedicate. Obiettivo, inviare un chiaro messaggio alle istituzioni. Confintesa è stata inoltre tra i protagonisti al panel “Salario giusto, contratto giusto: cosa serve alle imprese e ai lavoratori”. Tra i temi affrontati, il Contratto nazionale di lavoro per le piattaforme digitali di consegna
mec/fsc/azn

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