Tg Economia – 22/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Nel 2025 stipendi in crescita ma il recupero dall’inflazione è ancora lento

– Agricoltura, Italia e India rafforzano la cooperazione

– Nuove sfide per i porti italiani, tra investimenti e riforma

– Naspi anticipata, ecco a chi spetta

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