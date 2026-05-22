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Tg Economia – 22/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel 2025 stipendi in crescita ma il recupero dall’inflazione è ancora lento
– Agricoltura, Italia e India rafforzano la cooperazione
– Nuove sfide per i porti italiani, tra investimenti e riforma
– Naspi anticipata, ecco a chi spetta
abr/gsl

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