Video Pillole
Tg Economia – 22/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel 2025 stipendi in crescita ma il recupero dall’inflazione è ancora lento
– Agricoltura, Italia e India rafforzano la cooperazione
– Nuove sfide per i porti italiani, tra investimenti e riforma
– Naspi anticipata, ecco a chi spetta
abr/gsl
– Nel 2025 stipendi in crescita ma il recupero dall’inflazione è ancora lento
– Agricoltura, Italia e India rafforzano la cooperazione
– Nuove sfide per i porti italiani, tra investimenti e riforma
– Naspi anticipata, ecco a chi spetta
abr/gsl
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