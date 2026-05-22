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Tg News – 22/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iran e Usa verso l’intesa, nelle prossime ore l’annuncio
– Flotilla, Procura di Roma valuta reati tortura e violenza sessuale
– Rutte “Il disimpegno degli Usa sarà graduale”
– Omicidio Bricca, in Appello confermati ergastolo e condanne
– Lascia due figli in auto sotto il sole, denunciata a Roma
– Ex Principe Andrea, si indaga anche su presunti reati sessuali
– Mostre, convegni e cortei in memoria di Falcone
– Anas, soltanto 4 italiani su 10 utilizzano correttamente il cellulare al volante
– Previsioni 3BMeteo 23 Maggio
azn

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