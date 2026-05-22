Tg Sport – 22/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Guardiola shock: Addio al City dopo 10 anni e 20 trofei

– Mercato Milan: Rebus attacco, lo United piomba su Leão

– Festa Inter: Passerella scudetto e frecciata di Marotta al Milan

– Panchina Napoli: Conte prepara l’addio, è corsa a tre per il post

– Ederson verso lo United, per l’Atalanta in arrivo 50 milioni

– Hamilton giura fedeltà: “In Ferrari per i prossimi 5 anni”

– Allarme FIGC: Abete vuole un Ct di alto livello

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