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Cna, Costantini “La crisi del Golfo è entrata nei prezzi quotidiani”

ROMA (ITALPRESS) – “La crisi del Golfo è entrata direttamente nei prezzi quotidiani: dalla manutenzione della caldaia alla consegna del pane, dall’assistenza tecnica ai piccoli cantieri. L’impatto riguarda migliaia di attività che non possono ridurre gli spostamenti perché il lavoro coincide con la mobilità”. Lo afferma il presidente della CNA Dario Costantini.

sat/mca2
(Fonte video: Cna)

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