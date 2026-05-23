Ultime News

23 Mag 2026 Quartieri in Giallo: Jacopo De Michelis a Cremona per il libro La montagna nel lago
23 Mag 2026 Farmaci a scuola: online il video tutorial dedicato all’epilessia
23 Mag 2026 “Nova et vetera” nel Diritto di famiglia: grande partecipazione al convegno degli avvocati
23 Mag 2026 All’Adafa “I colori della vita” dell’artista Serenella Oprandi
23 Mag 2026 Cremonese, le possibili scelte di mister Giampaolo per la sfida contro il Como
Video Pillole

Medicina Top – 23/5/2026

MILANO (ITALPRESS) – La continua ricerca sul tumore del seno e una malattia urologica poco nota, la malattia di La Peyronie: sono i temi dell’ottantunesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Paolo Veronesi, Professore Ordinario in Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Milano e presidente della Fondazione Umberto Veronesi; Carlo Bellorofonte, specialista un Urologia e in Andrologia. Tra gli ospiti anche Milly Semeraro, ideatrice e direttrice del Festival dei Sensi.
fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...