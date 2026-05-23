Nel cuore delle Madonie Isnello scommette su innovazione e territorio





PALERMO (ITALPRESS) – Innovazione, partecipazione e infrastrutture digitali si incontrano a Isnello, nel cuore delle Madonie, dove prende forma un modello di sviluppo capace di coniugare tradizione e futuro. Il borgo della provincia di Palermo è protagonista di “Itinera – Isnello in movimento”, iniziativa finanziata dal PNRR che punta alla nascita di una cooperativa di comunità come leva di rigenerazione economica e sociale. Il progetto è stato avviato dal Comune insieme all’Associazione di promozione sociale “South Working – Lavorare dal Sud” e si inserisce in una strategia più ampia di rilancio culturale e turistico.

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