Ultime News

23 Mag 2026 Brandisce una falce fuori da un bar di Pescarolo e minaccia un avventore: denunciato
23 Mag 2026 Pistola al petto del postino dopo la consegna di una raccomandata: operaio denunciato
23 Mag 2026 Falsi certificati per disabili e accattonaggio molesto al Salone del Cavallo: sei denunce
23 Mag 2026 Cremona Contemporanea, la firma di Marinella Senatore in Duomo: tra inclusione e speranza
23 Mag 2026 Il Foro in lutto per la morte dell’avvocato Stefano de Stefano. Aveva 90 anni
Video Pillole

Piantedosi e Pisani rendono omaggio alle vittime della strage di Capaci

CAPACI (PALERMO) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani, hanno deposto una corona sul luogo della strage di Capaci, sull’autostrada, “per rendere omaggio al sacrificio di questi Servitori dello Stato”: il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

tvi/sat/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...