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Strage Capaci, Maria Falcone “L’amore diffuso mi ha aiutato in questi anni”

PALERMO (ITALPRESS) – “Una delle cose che mi ha impressionato è che, quando in un’assemblea scolastica dovevo rimproverare i ragazzi, gli insegnanti mi dicevano sempre che quando io parlavo loro si zittivano: è questo che mi ha aiutato in tutti questi anni, tutto quest’amore diffuso. Almeno in questi giorni si deve parlare di lotta alla mafia, pensando non che abbiamo vinto dopo le stragi ma che dobbiamo continuare: noi siamo qua, vogliamo essere qua”. Lo sottolinea Maria Falcone, sorella di Giovanni e presidente della Fondazione Falcone, a margine della commemorazione a Palazzo Jung per il 34esimo anniversario della strage di Capaci.

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