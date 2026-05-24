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Tg Ambiente – 24/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Transizione energetica, il GSE accelera sulle CER
– Bandiere Verdi 2026, Legambiente premia le Alpi
– Da Intesa Sanpaolo il 30% del nuovo credito per ambiente e sociale
– Transizione ecologica e inclusione: il modello delle imprese italiane
– Transizione energetica, il GSE accelera sulle CER
– Bandiere Verdi 2026, Legambiente premia le Alpi
– Da Intesa Sanpaolo il 30% del nuovo credito per ambiente e sociale
– Transizione ecologica e inclusione: il modello delle imprese italiane
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