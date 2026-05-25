“Aringa Rossa”: il laboratorio di scrittura e illustrazione di Cr.Forma diventa un libro

Un percorso multidisciplinare nella creatività che ha coinvolto aspiranti chef, meccanici e idraulici, trasformando la scuola Cr.Forma in una vera officina editoriale. Il progetto Aringa Rossa, che rientra nel piano dei progetti definiti dalla direzione di sede di Cremona in capo a Daniela Masucci e affidato in coordinamento alla docente Silvia Pollastri, si appresta a svelare i suoi frutti: una raccolta di racconti e illustrazioni che porta la firma di 21 studenti e studentesse dei settori Ristorazione, Meccanica e Termoidraulica.

Il libro è il risultato di un percorso, nato dal silent book L’aringa rossa di Gonzalo Moure e Alicia Varela (Timpetill edizioni). Partendo dall’osservazione delle immagini, i ragazzi e le ragazze hanno “adottato” un personaggio all’interno del parco cittadino immaginario presente nel libro, dando voce ai suoi pensieri, al suo passato e al suo presente.

Dopo la fase di scrittura creativa, il percorso è stato dedicato all’illustrazione. Sotto la guida della docente Pollastri e attraverso il confronto con l’illustratrice professionista cremonese Margherita Allegri, gli allievi hanno scoperto che il disegno è uno strumento narrativo potente quanto la parola. In particolare, con Margherita Allegri i ragazzi hanno approfondito la progettazione di vignette e la creazione di una loro versione personalizzata della prima pagina del Corriere della Sera.

Il progetto ha seguito, poi, tutta la filiera editoriale. Con la collaborazione di Fantigrafica la raccolta è stata, infine, impaginata e stampata.

Il culmine di questo percorso avverrà durante l’Art Week di Cremona, quando il lavoro dei ragazzi uscirà dalle aule per incontrare la cittadinanza. Il volume sarà presentato ufficialmente presso la Libreria Timpetill, giovedì 28 maggio alle ore 18, alla presenza degli autori. Le illustrazioni nate dal laboratorio saranno esposte nella vetrina della libreria Timpetill, per tutta la durata di Art Week.

“Inserire nel Piano dell’Offerta Formativa progetti che permettano agli studenti di esprimersi attraverso la scrittura narrativa e l’arte grafica, significa riconoscere il valore educativo della creatività come strumento di crescita personale e relazionale” sottolinea Daniela Masucci, direttrice della sede di Cremona. “Cr.Forma porta avanti da anni progettualità di questo tipo perché crediamo che la scuola professionale debba formare non solo competenze tecniche, ma anche capacità espressive, senso critico, immaginazione e consapevolezza di sé. Attraverso esperienze laboratoriali come questa, i ragazzi imparano a raccontarsi, a collaborare e a dare forma alle proprie emozioni, sviluppando competenze trasversali fondamentali per la vita e per il lavoro”.

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