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Milano, Lupi “Serve miglior candidato, non conta se civico o politico”

MILANO (ITALPRESS) – In vista delle elezioni comunali a Milano l’anno prossimo “abbiamo identificato una strada e un percorso anche con il nostro congresso regionale di Noi moderati. Subito dopo le elezioni amministrative, che si concluderanno oggi, credo che il centrodestra debba ritrovarsi innanzitutto a livello territoriale, con i nostri consiglieri comunali, i nostri consiglieri regionali di Milano e con i parlamentari, e individuare un programma credibile e serio per riconquistare la città e quindi anche un candidato. Mi sembra che sia acclarato da parte di tutto il centrodestra che il problema non è il civico o il politico, ma il miglior candidato che possa ritornare a guidare questa città che ha tanto bisogno di una guida”. Così il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine di una conferenza stampa del partito a Palazzo Marino a Milano.

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