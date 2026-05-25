Tg Economia – 25/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Lavoro, preoccupazione per precarietà e nuovi impieghi

– Salari e contratti “giusti”, se n’è discusso al Festival del Lavoro

– Optima Italia, inaugurato il nuovo flagship store a Milano

– Bilancio societario, scadenze e rischi per le imprese

abr/gtr

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