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Tg News – 25/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– De Luca in testa a Salerno, a Venezia, Arezzo e Reggio C. avanti centrodestra
– Ebola, nel Comasco attivato il protocollo sanitario
– Derby Torino, tifoso ferito, 8 ultrà arrestati, 11 Daspo
– Garlasco, la difesa di Sempio deposita consulenze su Dna e impronta
– Trump: “L’accordo con l’Iran o sarà grandioso o non ci sarà”
– Arriva l’enciclica di Leone XIV: “Rimaniamo umani”
– Caldo anomalo in tutta Europa, allerta gialla a Parigi
– Clerkenwell Design Week, il Made in Italy conquista Londra
– Previsioni 3BMeteo 26 Maggio
azn

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