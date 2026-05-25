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Valditara “Il benessere psicologico dei nostri giovani è una priorità”

ROMA (ITALPRESS) – “Il benessere psicologico dei nostri giovani per noi è una priorità; vogliamo prevenire il disagio, aiutare i ragazzi a superare ostacoli o fragilità, proprio per realizzare al meglio le loro potenzialità”. Lo ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, parlando di AscoltaMi, il servizio ideato e realizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), per il supporto psicologico agli studenti dell’ultimo anno della Scuola secondaria di I grado e del primo biennio della Secondaria di II grado.

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(Fonte video: Ministero dell’Istruzione)

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