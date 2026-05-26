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Hi-Tech & Innovazione Magazine – 26/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Open Fiber, al via la campagna di comunicazione “The Fiber Life”
– Industrial Valve Summit, record di espositori e crescita internazionale
– Nuovo flagship store a Milano per Optima Italia
fsc/gtr

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