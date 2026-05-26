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Lollobrigida “Sui fertilizzanti chiediamo all’Ue una strategia industriale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sui fertilizzanti chiediamo una strategia di carattere industriale. Non è più il tempo dei ritardi, di un’eccessiva burocrazia e di attese infinite per avere risposte”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agrifish al Consiglio dell’Unione europea a Bruxelles. Il ministro ha ricordato che l’Italia “ha fatto la sua parte sul piano nazionale mettendo risorse importanti”, con un credito d’imposta del 30% per i mesi di marzo, aprile e maggio, ma ha sottolineato che le misure adottate a livello europeo “non sono ancora sufficienti”.

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