“Mi scoppia la testa”: un incontro per capire il mal di testa tra sintomi, diagnosi e cure

Un pomeriggio dedicato alla salute neurologica, per aiutare i cittadini a riconoscere i segnali del mal di testa e a comprendere quando è necessario rivolgersi a uno specialista. È stato questo l’obiettivo dell’Open Day Emicrania “Mi scoppia la testa”, promosso dal Centro Cefalee della Neurologia dell’ASST Cremona e coordinato dal dottor Stefano Gipponi.

Secondo il dottor Gipponi, il mal di testa frequente non deve mai essere sottovalutato. “La cefalea è una condizione molto comune”, spiega il direttore della Neurologia dell’ASST Cremona, sottolineando come iniziative di questo tipo siano fondamentali per favorire una diagnosi precoce e indirizzare i pazienti verso percorsi terapeutici adeguati.

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato proprio la distinzione tra i diversi tipi di dolore alla testa, termini spesso usati come sinonimi ma che in medicina indicano condizioni differenti.

La neurologa Giulia Ceccardi chiarisce che “cefalea” è il termine medico corretto per definire genericamente il mal di testa, mentre l’emicrania rappresenta una forma specifica di cefalea caratterizzata da dolore intenso, spesso localizzato su un solo lato della testa e accompagnato da nausea, sensibilità alla luce o ai rumori e difficoltà nelle normali attività quotidiane. A Spazio Comune anche testimonianze di chi è riuscito a guarire da cefalee quasi invalidanti

© Riproduzione riservata