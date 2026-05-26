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Ostriche, alla Spezia focus su strategie condivise per la filiera

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Una strategia e un marchio comune per promuovere le ostriche italiane, non più solo prodotto di lusso ma anche motore d’eccellenza dell’economia nazionale, della pesca e dell’acquacoltura. È quanto emerso in occasione del convegno “Il Futuro dell’ostrica italiana: identità, filiera e riconoscimento di qualità” organizzato dal Gal Fish Liguria nell’ambito dell’Italian Oyster Fest a La Spezia.

mgg/azn

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