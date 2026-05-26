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speech Confindustria Romania

L’eccellenza agroalimentare italiana è stata protagonista dal 22 al 24 maggio alla quinta edizione del Salone “Gustul Italiei”, organizzato da ICE – Agenzia di Bucarest e ospitato nell’ambito di RoWine Bucarest 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati al vino e all’enogastronomia in Romania.

Alessandra Capobianco – Direttrice ICE – Agenzia di Bucarest
da 0.35 (la nostra) a 0.56 (aperitivi)
da 0.58 (la nostra) a 1.00 (è stata animata)
da 1.03 (dal cooking show) a 1.15 (Ochea)
da 1.28 (vorrei anche) a 2.03 (appropriati)

Il mercato agroalimentare romeno è dinamico e in continua crescita, con una domanda sempre più orientata verso prodotti di qualità, marchi riconosciuti e specialità tipiche. In questo contesto i prodotti italiani godono di una solida reputazione.

Alessandra Capobianco – Direttrice ICE – Agenzia di Bucarest
da 2.22 (l’Italia) a 3.03 (Austria)

sat/azn

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