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Tg News – 26/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meloni ad assemblea Confindustria: “Ue faccia meno e meglio”
– Israele espande operazioni di terra nel sud del Libano
– Belgio, scuolabus travolto da treno, 4 vittime
– Alta Velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi
– Modena, Procura chiede perizia psichiatrica per El Koudri
– Ondata di caldo in Europa, in Francia 7 morti
– Istat, turismo in aumento nei primi tre mesi del 2026
– Lions, al centro del Congresso impatto sociale, innovazione e comunità
– Previsioni 3BMeteo 27 Maggio
azn
– Meloni ad assemblea Confindustria: “Ue faccia meno e meglio”
– Israele espande operazioni di terra nel sud del Libano
– Belgio, scuolabus travolto da treno, 4 vittime
– Alta Velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi
– Modena, Procura chiede perizia psichiatrica per El Koudri
– Ondata di caldo in Europa, in Francia 7 morti
– Istat, turismo in aumento nei primi tre mesi del 2026
– Lions, al centro del Congresso impatto sociale, innovazione e comunità
– Previsioni 3BMeteo 27 Maggio
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