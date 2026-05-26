Tg News – 26/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Meloni ad assemblea Confindustria: “Ue faccia meno e meglio”

– Israele espande operazioni di terra nel sud del Libano

– Belgio, scuolabus travolto da treno, 4 vittime

– Alta Velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi

– Modena, Procura chiede perizia psichiatrica per El Koudri

– Ondata di caldo in Europa, in Francia 7 morti

– Istat, turismo in aumento nei primi tre mesi del 2026

– Lions, al centro del Congresso impatto sociale, innovazione e comunità

– Previsioni 3BMeteo 27 Maggio

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