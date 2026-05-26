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Tg Sport – 26/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cardinale fa piazza pulita, la Curva Sud difende Allegri
– L’Inter prenota Palestra, l’Atalanta chiede 40 milioni se parte Dumfries
– Napoli, vertice a Roma per Italiano: Allegri resta la prima alternativa
– La Nazionale di Baldini riparte dai giovani: ecco i 24 convocati
– Sospiro di sollievo per Messi: l’infortunio non mette a rischio il Mondiale
– Knicks da sogno, travolti i Cavaliers, New York vola alle Finals NBA
– Federazione Italiana Sport Equestri, avanzo record nel 2025
/gtr

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