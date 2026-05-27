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Agrifood Magazine – 27/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Nasce il tavolo anti-speculazione sulla filiera alimentare
– I prodotti della pesca norvegese conquistano gli italiani
– Hamburger sempre più amati: boom di consumi e delivery
– Enoturismo: crescono i viaggi in treno verso le città del vino
abr/azn
– Nasce il tavolo anti-speculazione sulla filiera alimentare
– I prodotti della pesca norvegese conquistano gli italiani
– Hamburger sempre più amati: boom di consumi e delivery
– Enoturismo: crescono i viaggi in treno verso le città del vino
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