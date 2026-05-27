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Cina, nuovo rifugio per tartarughe marine inaugurato a Hainan
Un rifugio per tartarughe marine, appena inaugurato a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, sta promuovendo iniziative a tutela della fauna marina, dal soccorso e dalla riabilitazione fino alla riproduzione e alla conservazione scientifica.
mec/lcr/mca3
Inaugurata ufficialmente in occasione del Giornata mondiale delle tartarughe, la struttura di 388 metri quadrati presso l’Atlantis Sanya dispone di vasche per la riabilitazione, spiagge per la riproduzione e una sala espositiva didattica, dando vita a un sistema di protezione a ciclo completo per le tartarughe marine in via di estinzione. (XINHUA/ITALPRESS)
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(Fonte video: Xinhua)
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