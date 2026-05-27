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Cina, nuovo rifugio per tartarughe marine inaugurato a Hainan

Un rifugio per tartarughe marine, appena inaugurato a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, sta promuovendo iniziative a tutela della fauna marina, dal soccorso e dalla riabilitazione fino alla riproduzione e alla conservazione scientifica.

Inaugurata ufficialmente in occasione del Giornata mondiale delle tartarughe, la struttura di 388 metri quadrati presso l’Atlantis Sanya dispone di vasche per la riabilitazione, spiagge per la riproduzione e una sala espositiva didattica, dando vita a un sistema di protezione a ciclo completo per le tartarughe marine in via di estinzione. (XINHUA/ITALPRESS)

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(Fonte video: Xinhua)

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