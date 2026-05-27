Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 27/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Tuner – L’accordatore”, thriller con Dustin Hoffman
– “Il regno di Kensuke”, film d’animazione di Neil Boyle e Kirk Hendry
– “Il silenzio degli altri” della regista spagnola Eva Libertad
– “Backrooms”, horror di Kane Parsons
mgg/gsl
– “Tuner – L’accordatore”, thriller con Dustin Hoffman
– “Il regno di Kensuke”, film d’animazione di Neil Boyle e Kirk Hendry
– “Il silenzio degli altri” della regista spagnola Eva Libertad
– “Backrooms”, horror di Kane Parsons
mgg/gsl
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