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Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 27 maggio 2026
ROMA (ITALPRESS) – La previdenza dei liberi professionisti, e in particolare del settore sanitario, il bilancio dei primi 30 dalla privatizzazione delle casse previdenziali e le prospettive del comparto, alla luce delle nuove sfide che deve affrontare il welfare. Questi alcuni dei temi affrontati nella venticinquesima puntata del Focus Lavoro&Welfare, format tv dell’agenzia Italpress a cura di Cesare Damiano, che intervista Alberto Oliveti, presidente di Adepp ed Enpam.
sat/azn
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