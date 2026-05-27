Fontecchio “L’Italbasket vuole qualificarsi al prossimo Mondiale”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Ci sarò, ma a partire dalla seconda finestra di fine agosto”. Simone Fontecchio non ha dubbi e mentre si prepara a un’estate da free agent, fa il punto sui suoi impegni in Nazionale. Intervenuto a margine della presentazione delle nuove maglie azzurre di basket, l’ala dei Miami Heat ha dichiarato: “Sarò disponibile per il secondo momento della qualificazione, vogliamo assolutamente andarci a prendere il Mondiale 2027 – sottolinea il pescarese, ex Bologna e Milano – Non è un cammino semplice, perché il secondo girone è molto difficile, però come al solito ce la metteremo tutta”. E sul futuro in NBA, che resta tra le sue priorità: “Il mio futuro è legato a quello che succederà in America dall’1 luglio, quindi vediamo. Il mio ruolo è sempre molto particolare, essendo un role player le cose si iniziano a muovere, però c’è sempre un pò di attesa”.

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