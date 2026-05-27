Ultime News

27 Mag 2026 Sostegno a Capitale Cultura: ordine del giorno unanime del consiglio comunale
27 Mag 2026 Arrestato dopo l’inseguimento nel quartiere Po: nei guai un 33enne
27 Mag 2026 Smettere di fumare, sabato 30 maggio un open day in cortile Federico II
27 Mag 2026 Donazione Carotti alla Biblioteca di Cremona, nasce un nuovo fondo dedicato al cinema
27 Mag 2026 Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni e della cerimonia lungo il Po
Video Pillole

Fontecchio “L’Italbasket vuole qualificarsi al prossimo Mondiale”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Ci sarò, ma a partire dalla seconda finestra di fine agosto”. Simone Fontecchio non ha dubbi e mentre si prepara a un’estate da free agent, fa il punto sui suoi impegni in Nazionale. Intervenuto a margine della presentazione delle nuove maglie azzurre di basket, l’ala dei Miami Heat ha dichiarato: “Sarò disponibile per il secondo momento della qualificazione, vogliamo assolutamente andarci a prendere il Mondiale 2027 – sottolinea il pescarese, ex Bologna e Milano – Non è un cammino semplice, perché il secondo girone è molto difficile, però come al solito ce la metteremo tutta”. E sul futuro in NBA, che resta tra le sue priorità: “Il mio futuro è legato a quello che succederà in America dall’1 luglio, quindi vediamo. Il mio ruolo è sempre molto particolare, essendo un role player le cose si iniziano a muovere, però c’è sempre un pò di attesa”.

xt1/mc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...