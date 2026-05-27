Foti “La Commissione Europea accolga richiesta italiana su patto di stabilità”

MILANO (ITALPRESS) – “Spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, un’eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Pnrr e politiche di coesione Tommaso Foti, a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano, in riferimento alle richieste della premier Meloni sullo scostamento al patto di stabilità.

xh7/ads/mca2