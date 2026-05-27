Ultime News

27 Mag 2026 Sostegno a Capitale Cultura: ordine del giorno unanime del consiglio comunale
27 Mag 2026 Arrestato dopo l’inseguimento nel quartiere Po: nei guai un 33enne
27 Mag 2026 Smettere di fumare, sabato 30 maggio un open day in cortile Federico II
27 Mag 2026 Donazione Carotti alla Biblioteca di Cremona, nasce un nuovo fondo dedicato al cinema
27 Mag 2026 Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni e della cerimonia lungo il Po
Video Pillole

Foti “La Commissione Europea accolga richiesta italiana su patto di stabilità”

MILANO (ITALPRESS) – “Spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, un’eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Pnrr e politiche di coesione Tommaso Foti, a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano, in riferimento alle richieste della premier Meloni sullo scostamento al patto di stabilità.

xh7/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...