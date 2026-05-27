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Inaugurato nuovo pronto soccorso a Trapani, Caruso “Ha standard qualitativi”

TRAPANI (ITALPRESS) – “E’ un segno tangibile di come la sanità può essere una sanità di buona levatura e soprattutto che va incontro alle esigenze dei cittadini. Oggi abbiamo realizzato un nuovo pronto soccorso che ha tutti gli standard qualitativi per rispondere a un’utenza di circa 150. 000 utenti che chiaramente fanno riferimento a questa struttura. Io credo che, oltre a dotarla dei mezzi e anche della sostenibilità materiale, credo che adesso dobbiamo investire molto anche sulla qualità del personale e soprattutto su quella che è una umanizzazione dei pronto soccorsi, cioè renderli sempre più disponibili e vicini anche alle apprensioni, oltre che alla patologia delle persone che purtroppo dovranno farvi riferimento”. Lo ha detto Marcello Caruso, assessore alla Salute della Regione Siciliana, a margine dell’inaugurazione dei nuovi locali del pronto soccorso all’ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani.

pc/mca2
(Fonte video: Regione Siciliana)

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