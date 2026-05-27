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Pnrr, Fontana “È stata riconosciuta la capacità di spesa della Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo cercato di dare un contributo anche ideale nel senso che abbiamo detto che c’era necessità di maggiore coinvolgimento delle regioni. Questo governo ha accolto questa richiesta e quindi siamo contenti che il ministro Foti riconosca questa nostra capacità”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano a proposito delle affermazioni del ministro Foti sulla Lombardia come regione virtuosa per spesa del Pnrr.
xh7/col3/mca2

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