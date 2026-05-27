Prestiti green, nel 2025 finanziati 887 milioni





ROMA (ITALPRESS) – Il credito green cresce e diventa uno dei segmenti più dinamici del mercato del credito al consumo in Italia. Secondo i dati elaborati da CRIF, nel 2025 i prestiti finalizzati green hanno raggiunto quota 887 milioni di euro, con un importo medio di circa 5 mila euro. Nel confronto tra il secondo e il primo semestre dell’anno, l’aumento è stato del 49%, spinto sia dalla stagionalità sia dall’effetto degli incentivi pubblici.

La domanda arriva soprattutto dalle famiglie: le persone fisiche rappresentano l’88% del totale finanziato, seguite da ditte individuali e società. Tra i privati, sono gli over 50 ad accedere più spesso a questo tipo di credito, segno che la transizione ambientale non riguarda solo i più giovani, ma anche chi dispone di maggiore capacità di spesa e di immobili da riqualificare.

A guidare il mercato sono i prestiti per l’energia, con il 39% del totale finanziato e una crescita del 45% nella seconda parte del 2025. Seguono gli infissi, con il 34% dei volumi e il balzo più forte, pari all’80%. Poi le stufe, al 16%, mentre i finanziamenti per le bici pesano il 6% e risultano in calo.

In Italia sono attivi tra 10 mila e 10.500 dealer green convenzionati. Il comparto si distingue anche per la buona qualità del credito: quasi il 58% dei prestiti green è in classe di rischio basso e solo l’1,9% in quella alta.

Per CRIF, il credito green è ormai una componente strutturale del mercato. Banche e finanziarie possono avere un ruolo decisivo non solo nell’erogare prestiti, ma nell’accompagnare famiglie e imprese verso scelte più sostenibili, contribuendo alla transizione energetica e ambientale del Paese.

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